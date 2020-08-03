Дети, вероятно, распространяют коронавирус не меньше взрослых – ученые

Перед 1 сентября ученые не могут прийти к общему знаменателю о том, какой процент "вины" детей в распространении пандемии нового коронавируса

Дети младшего возраста, вероятно, распространяют новый коронавирус не в меньшей степени, чем другие возрастные группы. К такому выводу пришли в детской больнице Ann & Robert H. Lurie в Чикаго, показав, что у детей младше пяти лет с легкой и средней степенью выраженности COVID-19 в носоглотке значительно выше уровень генетического материала вируса по сравнению с детьми старшего возраста и взрослыми.

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Ранее ученые не нашли убедительных доказательств того, что дети являются основными источниками распространения SARS-CoV-2, однако авторы подчеркивают: быстрое закрытие школ помешало проведению масштабных исследований их как источников заражения. В статье для журнала JAMA Pediatrics авторы пишут, что способность детей младшего возраста разносить SARS-CoV-2, возможно, была из-за этого недооценена.

Они проанализировали 145 случаев в течение первой недели после появления симптомов и сравнили вирусную нагрузку в трех возрастных группах - дети младше 5 лет, дети 5-17 лет и взрослые 18-65 лет, и провели параллели с респираторно-синцитиальным вирусом, где дети с высокой вирусной нагрузкой с большей вероятностью передают инфекцию.

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"Это имеет важные последствия для общественного здравоохранения, особенно во время дискуссий о безопасности открытия школ и детских садов", - говорят исследователи.

Ученые уточнили, что ограничивались обнаружением вирусной РНК, а не инфекционного вируса, "хотя педиатрические исследования показали корреляцию между более высокими уровнями РНК и способностью культивировать инфекционный вирус".

Дети восприимчивы к SARS-CoV-2, но заболевание у них обычно протекает легче по сравнению со взрослыми.

8 июля 2020-го главсанврач Ляшко заявил , что власть обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября.

Ляшко заявил 9 июля 2020-го президент Зеленский заявил, что Украина пока технически не готова к дистанционному обучению в школах.

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Евгений Пилипенко

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