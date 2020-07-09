Не готовы к дистанционному обучению. Зеленский надеется, что дети пойдут в школы

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина избежит второй волны COVID-19, и дети с 1 сентября будут учиться не дистанционно

Украина пока технически не готова к дистанционному обучению в школах с 1 сентября 2020 года, поскольку для этого нужно, чтобы было 3G и 4G по всей стране. Об этом президент Владимир Зеленский сегодня заявил на брифинге в Волынской области.

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По его словам, пока нельзя точно сказать, пойдут ли дети в школы 1 сентября или обучение будет проходить дистанционно в связи эпидемией COVID-19.

"Если говорить о сентябре, я считаю, что еще технически не готовы. Если дистанционное обучение, то нужно, чтобы у нас 3G, 4G было по всей стране", - отметил Зеленский.

Президент надеется, что не будет второй волны заражения COVID-19 в Украине.

"Верим, что не будет волны, и поэтому дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться", - уточнил Зеленский.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

8 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав с Минобразования обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19.

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Арина Толина

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