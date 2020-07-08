Коронавирус. В Минздраве рассказали о вариантах работы школ с 1 сентября

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах

Минздрав с Минобразования обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19. Об этом в интервью BBC News Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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Отвечая на вопрос, пойдут дети в школу 1 сентября, Ляшко сказал: "Пойдут. Но как - это уже вопрос, который мы проговариваем с новым и.о. министра образования. Есть несколько вариантов".

Ляшко подчеркнул, что, возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах.

"Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменам разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем", - отметил главный санврач.

По его словам, спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. "Готовимся и к худшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полностью возвращению детей в школу", - добавил он.

23 июня на тот момент врио министра образования Любомира Мандзий сообщила, что в Кабмине пока не принято решение о возобновлении учебы в школах с 1 сентября в обычном режиме.

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Арина Толина

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