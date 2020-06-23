Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин пока не решил, пойдут ли дети в школу с 1 сентября в обычном режиме

Кабмин пока не решил, пойдут ли дети в школу с 1 сентября в обычном режиме - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.06.2020, 12:18

Вопрос о том, идут ли дети в школы 1 сентября пока остается открытым

В Кабмине пока не приняли решение о возобновлении учебы в школах с 1 сентября в обычном режиме. Об этом в интервью РБК-Украина заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос, есть ли понимание и решение внутри Кабмина о том, что с 1 сентября дети идут в школу, Мандзий сказала: "Внутри Кабмина нет такого решения. Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными".

По ее словам, основная задача Минобразования – это сохранение здоровья участников образовательного процесса.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы", - объяснила Мандзий.

Она уточнила, что до конца июня совместно с Минздравом готовятся дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", - отметила чиновник.

  • 26 марта Мандзий сообщила, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, 1 июля, кроме выпускников 11 классов.
  • 8 апреля Мандзий заявляла, что учебный год для второго, третьего, четвертого курсов университеты могут начать 1 сентября.

Читайте также: Коронавирус. Карантин в Украине продлили до 31 июля

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
дети школа карантин коронавирус COVID-19 Любомира Мандзий
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 