Кабмин пока не решил, пойдут ли дети в школу с 1 сентября в обычном режиме

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Кабмине пока не приняли решение о возобновлении учебы в школах с 1 сентября в обычном режиме. Об этом в интервью РБК-Украина заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Отвечая на вопрос, есть ли понимание и решение внутри Кабмина о том, что с 1 сентября дети идут в школу, Мандзий сказала: "Внутри Кабмина нет такого решения. Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными".

По ее словам, основная задача Минобразования – это сохранение здоровья участников образовательного процесса.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы", - объяснила Мандзий.

Она уточнила, что до конца июня совместно с Минздравом готовятся дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", - отметила чиновник.

26 марта Мандзий сообщила , что у чебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, 1 июля, кроме выпускников 11 классов.

чебный год для второго, третьего, четвертого курсов университеты могут начать 1 сентября. 8 апреля Мандзий заявляла , что у

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