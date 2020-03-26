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Коронавирус. В Минобразования назвали сроки окончания учебного года

Коронавирус. В Минобразования назвали сроки окончания учебного года - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба МОН)
26.03.2020, 16:03

И.о. министра образования отметила, что учебный год в Украине заканчивается 1 июля, кроме 11 классов

Учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, 1 июля, кроме выпускников 11 классов. Об этом сообщила сегодня и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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По ее словам, министерство образования разработало несколько сценариев, которые возможны, учитывая ситуацию с коронавирусом в стране.

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"Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность обработать тот материал, который мы даем сейчас дистанционно, обобщить … и подвести определенные итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, - это 1 июля, кроме выпускников 11 классов", - отметила Мандзий.

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Она объяснила, что учебный год для выпускников 11 классов закончится тогда, когда они получат документ об образовании.

По ее словам, если ученики возобновят занятия в мае, то это будет означать, что в мае будет происходить пробное ЗНО, а основная сессия ЗНО начнется ориентировочно после двадцатых чисел июня.

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В случае, если ученики 11 классов вернутся к занятиям в июне, то Минобразования тоже сможет организовать пробное ЗНО в июне до старта основной сессии.

"Учитывая, что предварительно объявлены даты пробного ЗНО на 4 и 11 апреля, мы понимаем, что это пробное ЗНО не произойдет", - уточнила чиновник, добавив, что Украинский центр оценивания качества образования готовит информационные материалы для выпускников, видео ознакомление, с процессом проведения ЗНО. 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена.

  • В Украине с 12 марта закрыли школы и вузы из-за распространения коронавируса COVID-19.
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Арина Толина
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