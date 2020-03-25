Карантин. Минобразования перенесет ЗНО и сроки вступительной кампании

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Даты проведения внешнего независимого оценивания и сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения будут изменены. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Это решение принято в связи с продлением общенационального карантина до 24 апреля включительно.

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ЗНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - отметил замминистра образования и науки Егор Стадный.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

Сегодня, 25 марта, Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.

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