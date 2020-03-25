Кабмин назначил Мандзий и.о. министра образования: кто она

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба МОН)

Любомира Мандзий назначена временно исполняющей обязанности министра образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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В речи после назначения она отметила, что в условиях эпидемии необходимо решить ряд вопросов, в частности, об окончании учебного года и проведении внешнего независимого оценнивания (ЗНО).

Мандзий родилась в 1973 году во Львовской области. Имеет высшее образование по двум специальностям: география и политические институты и процессы. До 2016 года работала на кафедре политологии Львовского университета имени Франка, кандидат политических наук.

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В 2016-2019 годах работала директором департамента образования Львовской облгосадминистрации. С 2019-го была заместителем министра образования Анны Новосад, которая в начале марта ушла в отставку вместе с правительством премьера Алексея Гончарука.

По данным из декларации за 1 января – 9 сентября 2019-го, Мандзий владеет совместно с мужем квартирой во Львове и акциями ОАО Львовский завод железобетонных изделий №2. За отчетный период получила около 370 000 гривень зарплаты в ЛОГА и почти 25 000 за работу по совместительству в Университете имени Франка.

4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и всего состава его правительства.

В тот же день парламент проголосовал за новый состав правительства. О новых членах Кабмина читайте в материале Министр Азарова, командующий Порошенко, зам Кличко. Кто эти новые лица в Кабмине Шмыгаля

Министр Азарова, командующий Порошенко, зам Кличко. Кто эти новые лица в Кабмине Шмыгаля 10 марта временно исполняющим обязанности министра образования и науки был назначен Юрий Полюхович.