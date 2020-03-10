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Исполняющим обязанности министра образования и науки назначен Юрий Полюхович

Исполняющим обязанности министра образования и науки назначен Юрий Полюхович - Фото
Юрий Полюхович (Фото: пресс-служба МОН)
10.03.2020, 11:59

Министерство образования и науки временно возглавил первый замминистра Юрий Полюхович

Временно исполняющим обязанности министра образования и науки назначен Юрий Полюхович. Такое решение было принято сегодня, 10 марта, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Полюхович подчеркнул важность принципа непрерывности власти и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы министерство работало слаженно и выполняло свои функции должным образом.

Полюхович родился 1 ноября 1980 года. Кандидат исторических наук, опубликовал более 40 научных работ. С 2014 по 2016 год был советником министра образования и науки на общественных началах. В сентябре 2019 года был назначен первым заместителем экс-главы МОН Анны Новосад.

Денис Юдин
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Министерство образования и науки и.о. министра МОН Юрий Полюхович
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