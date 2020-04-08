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В Минобразования назвали сроки возможного начала учебного года в вузах

В Минобразования назвали сроки возможного начала учебного года в вузах - Фото
Фото: LIGA.net
08.04.2020, 11:33

Любомира Мандзий не исключает смещение начала учебного года не только для первого курса, но и для магистратуры

Учебный год для второго, третьего, четвертого курсов университеты могут начать 1 сентября. Об этом в интервью LIGA.net сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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В Минобразования рассматривают варианты, что для первокурсников учебный год может начаться 15 сентября или 2 ноября.

"Если будет смещение вступительной кампании в магистратуру, мы не исключаем смещение начала учебного года не только для первого курса, но и для магистратуры. Но давайте дождемся решения о продлении карантина или отмены ограничительных мер", - отметила Мандзий, уточнив, что тогда Минобразования будет принимать управленческие решения.

По ее словам, все будет зависит от эпидемиологической ситуации.

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"Пока мы готовимся к стандартному сценарию проведения ВНО. Но не исключаем возможность изменений, связанных с требованиями безопасности тестирования. Здесь необходимо взаимодействие между МОН и МОЗ", - подчеркнула чиновник.

Она добавила, что в середине апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования выпускники смогут ознакомиться с видеоинструкцией прохождения основных процедур и процессов во время ВНО.

Мандзий сообщила, что пробное ВНО будут проводить в зависимости от завершения сроков карантина. "Мы рассматривали начало мая, начало июня или начало августа", - уточнила она.

  • 25 марта Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • 26 марта Мандзий сообщила, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, 1 июля, кроме выпускников 11 классов.

Читайте полный текст интервью с и.о министра. Когда закончится учебный год, как будут сдавать ВНО, поступать в вузы, объясняет глава МОН

Арина Толина, Ирина Андрейцив
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вузы карантин коронавирус Любомира Мандзий
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