В Минобразования не исключают корректирующего обучения в школах в сентябре

Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA

Если школьники не возобновят занятия до 1 июня 2020 года из-за карантина в Украине, то это означает, что период на корректирующее обучение будет в сентябре. Об этом в интервью LIGA.net сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Она напомнила, что учебный год в Украине продолжается от 1 сентября и должен закончиться не позднее 1 июля, учебные планы школ в основном рассчитаны до конца мая.

"После карантина нужно найти время, чтобы понять ситуацию по конкретному предмету в конкретном классе конкретной школы. Корректирующее обучение - исключительно в пределах компетенции школы и учителя. Но это не значит, что к 1 июля все дети без исключения будут сидеть за партами", - объяснила чиновник.

По ее словам, дистанционное обучение по-разному организовано, всего 15 106 школ с различными условиями.

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Она уточнила, что важнейшая проблема, которая возникла в период карантина – это технические возможности доступа к интернету учеников и учителей.

"У нас осталось 3% школ, не имеющих доступа к интернету. Но все учатся сейчас дистанционно из дома. Поэтому не можем посчитать, сколько учителей и учеников не имеют физического доступа к сети. У нас больше 437 000 учителей и более 4 миллионов учеников", - добавила чиновник.

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