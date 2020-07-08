COVID-19. В Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что до конца карантина обучение в школах будет дистанционным

В Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября 2020 года в связи эпидемией коронавируса. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным", - отметил Кличко.

Исходя из этого, департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.

"Но, город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах", - отметил Кличко, уточнив уже выделено почти 4 млрд грн на подготовку учебных заведений.

По его словам, около 2 млрд грн направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

8 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав с Минобразования обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19.

Читайте также: Коронавирус и украинская школа: как будут дальше учиться ваши дети. Три сценария

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.