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COVID-19. В Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября

08.07.2020, 14:00
COVID-19. В Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что до конца карантина обучение в школах будет дистанционным

В Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября 2020 года в связи эпидемией коронавируса. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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"Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным", - отметил Кличко.

Исходя из этого, департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.

"Но, город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах", - отметил Кличко, уточнив уже выделено почти 4 млрд грн на подготовку учебных заведений.

По его словам, около 2 млрд грн направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы.

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • 8 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав с Минобразования обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19.

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Арина Толина
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