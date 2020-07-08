Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта
Во всех областях Украины есть новые заболевшие COVID-19
За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской области и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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Во Львовской области коронавирус за прошедший день подтвержден у 117 человек, в Киеве - у 114.
За сутки во всех областях Украины есть новые заболевшие COVID-19.
Во Львовской области число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 6000 человек, в Киеве и Черновицкой области более 5000 заболевших, в Ровенской области - более 4000, в Закарпатской - более 3000 заболевших.
Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Львовская область - 6562 заболевших (117 за сутки);
Киев - 5779 (114);
Черновицкая - 5051 (19);
Ровенская - 4304 (76);
Закарпатская - 3533 (75);
Киевская - 2853 (44);
Волынская - 2825 (37);
Ивано-Франковская - 2797 (53);
Харьковская - 2466 (50);
Тернопольская - 2142 (34);
Винницкая - 2002 (23);
Одесская - 1984 (65);
Житомирская - 1484 (15);
Днепропетровская - 1120 (4);
Хмельницкая - 863 (21);
Донецкая - 713 (27);
Черкасская - 695 (17);
Кировоградская - 664 (1);
Запорожская - 599 (1);
Черниговская - 578 (2);
Николаевская - 463 (2);
Полтавская - 326 (1);
Сумская - 323 (2);
Херсонская - 201 (5);
Луганская - 87 (2).
Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.
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