Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

Во всех областях Украины есть новые заболевшие COVID-19

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской области и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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Во Львовской области коронавирус за прошедший день подтвержден у 117 человек, в Киеве - у 114.

За сутки во всех областях Украины есть новые заболевшие COVID-19.

Во Львовской области число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 6000 человек, в Киеве и Черновицкой области более 5000 заболевших, в Ровенской области - более 4000, в Закарпатской - более 3000 заболевших.

Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Львовская область - 6562 заболевших (117 за сутки);

Киев - 5779 (114);

Черновицкая - 5051 (19);

Ровенская - 4304 (76);

Закарпатская - 3533 (75);

Киевская - 2853 (44);

Волынская - 2825 (37);

Ивано-Франковская - 2797 (53);

Харьковская - 2466 (50);

Тернопольская - 2142 (34);

Винницкая - 2002 (23);

Одесская - 1984 (65);

Житомирская - 1484 (15);

Днепропетровская - 1120 (4);

Хмельницкая - 863 (21);

Донецкая - 713 (27);

Черкасская - 695 (17);

Кировоградская - 664 (1);

Запорожская - 599 (1);

Черниговская - 578 (2);

Николаевская - 463 (2);

Полтавская - 326 (1);

Сумская - 323 (2);

Херсонская - 201 (5);

Луганская - 87 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.

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За сутки в Украине коронавирус подтвердили у ... человек.

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Денис Юдин

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