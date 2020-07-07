Коронавирус. Девять областей не готовы к ослаблению карантина - данные Минздрава
Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Донецкой области, в Закарпатской больницы заполнены на 62%
В девяти областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 4 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 62,05%.
Сводная информация по регионам:
Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям:
- загруженность больниц, принимающих пациентов с COIVD-19;
- количество проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус;
- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований;
- динамика недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
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