Коронавирус. Девять областей не готовы к ослаблению карантина - данные Минздрава

Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Донецкой области, в Закарпатской больницы заполнены на 62%

В девяти областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 4 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 62,05%.

Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Донецкой области - 122,71%.

Сводная информация по регионам:

Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям:

- загруженность больниц, принимающих пациентов с COIVD-19;

- количество проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус;

- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований;

- динамика недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

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Денис Юдин

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