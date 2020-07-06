Украинцам разрешен въезд в 10 стран, но МИД не рекомендует этого делать

Условия пересечения границ постоянно меняются, поэтому МИД советует выезжающим предварительно детально изучить информацию

Украинцы могут беспрепятственно въехать в 10 стран, однако МИД рекомендует украинцам не покидать страну без необходимости. Об этом говорится в ответе МИД на запрос Суспільного.

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Украинцам разрешен въезд в Албанию, Великобританию, Словению, США, Сербию, Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию и Мексику.

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что каждая страна периодически пересматривает разрешения на поездки, исходя из ситуации с COVID-19, условий взаимности и тому подобного. Также каждое государство вводит свои условия при въезде иностранцев.

С правилами пересечения границ можно ознакомиться на интерактивной карте МИД или онлайн сервисе от ЕС.

При принятии решения о выезде за границу в МИД просят украинцев ориентироваться также на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения по распространению COVID-19 в мире.

Кроме того перед поездкой украинские дипломаты рекомендуют:

- связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране. Ситуация может меняться, поэтому, находитесь с оператором на постоянной связи;

- параллельно связаться с дипучреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих ограничениях;

- тщательно изучить условия страхового полиса: убедиться, что он покрывает расходы, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в частности инфицирования коронавирусом.

Сейчас, на период борьбы с COVID-19, украинцам запрещен въезд в ЕС, за исключением членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ, а также дипломатов.

Вместе с тем государства-члены ЕС имеют право открывать въезд для следующих категорий граждан, в том числе Украины: для тех, кто путешествует с целью обучения; моряков, которые направляются на корабль; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников третьих стран.

4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины , которые прилетели в Грецию из Киева двумя рейсами — из аэропорта Киев (Wizz Air) и аэропорта Борисполь (Ryanair). Их беспрепятственно выпустили из Украины. В Государственной пограничной службе заявили , что не было оснований запрещать их вылет. О было отказано во въезде в Грецию.

Как говорят в МИД, 16 из задержанных украинцев прилетели в Афины с туристической целью, еще одна гражданка Украины направлялась через Грецию на учебу в Париж. Ей в виде исключения позволили въехать в страну. Остальные пассажиры завтра будут возвращены в Киев.

Вадим Ребрина

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