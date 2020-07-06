Одну из застрявших в Афинах украинок впустили в Грецию

Для киевлянки сделали исключение на основании ходатайства посольства и привлеченного адвоката

Одной из застрявших в Афинах 17-ти украинцев, которая ехала на учебу во Францию, разрешили въезд в Грецию. Об этом она сама сообщила в Facebook. Остальные 16 граждан Украины будут возвращены в Киев.

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"Меня впустили в Грецию, штамп в паспорте о въезде есть. Представитель французской полиции в Греции сказал, что без долгосрочной визы во Францию меня не впустят. Могу на законных основаниях оставаться в Греции до 90 дней", - написала Аня.

Она рассказала, что имела при себе студенческий билет магистерской программы университета в ЕС, расписание занятий, а также скан контракта на оплату. Также Аня уточнила, что ее программа модульная и не требует проживания в определенной стране.

Тем не менее ее случай — не правило. В посольстве Украины в Греции Европейской правде сообщили, что для киевлянки сделали исключение на основании ходатайства посольства и привлеченного адвоката.

Другие пассажиры из Украины остаются в отделении полиции. Завтра они должны вылететь в Киев. Руководитель консульского отдела посольства Украины в Греции Анна Тищенко рассказала в комментарии hromadske, что большинство из них въезжали с туристической целью. Впоследствии трое украинцев сообщили о деловой цели, греческие партнеры предоставили им необходимые документы, но им было отказано, так как для въезда с деловой целью существует другая процедура.

4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины , которые прилетели в Грецию из Киева двумя рейсами — из аэропорта Киев (Wizz Air) и аэропорта Борисполь (Ryanair). Им было отказано во въезде в страну во время паспортного контроля.

Сейчас, на период борьбы с COVID-19, украинцам запрещен въезд в ЕС, за исключением членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ, а также дипломатов.

Вместе с тем государства-члены ЕС имеют право открывать въезд для следующих категорий граждан, в том числе Украины: для тех, кто путешествует с целью обучения; моряков, которые направляются на корабль; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников третьих стран.

В Государственной пограничной службе заявили , что не было оснований запрещать их вылет. Однако в аэропорту Афин украинцев отказались впустить в Грецию. Задержанные в Афинах украинцы утверждают, что в киевских аэропортах у них проверили все документы и без каких-либо уговоров пропустили на посадку.







Вадим Ребрина

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