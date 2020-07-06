Украинцев, которые застряли в Греции, завтра вернут домой - МИД

17 украинцев все еще находятся в изоляторе в полицейском участке аэропорта Афин

Возвращение домой украинцев, которых в субботу задержали в аэропорту Афин, планируется на 7 июля. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет УНИАН.

Он подтвердил, что украинцы все еще находятся в изоляторе в полицейском участке аэропорта Афин. Сегодня они провели вторую ночь в изоляторе.

В посольстве Украины в Греции уточнили: вылет наших соотечественников запланирован на вторник, 7 июля. По данным посольства, украинцам разрешили покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта. Кроме того, авиакомпании Wizz Air и Ryanair также обеспечили пассажиров питанием.

Погорельцев добавил, что консулы работают над тем, чтобы улучшить условия для украинцев, прежде всего — для бабушки с двумя внуками - им хотят разрешить остановиться в гостинице.

4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины , которые прилетели в Грецию из Киева двумя рейсами — из аэропорта Киев (Wizz Air) и аэропорта Борисполь (Ryanair). Им было отказано во въезде в страну во время паспортного контроля.

Наталия Софиенко

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