В Афинах по прилету из Киева задержали 17 украинцев. Они в полиции: фото

В аэропорту Афин во время паспортного контроля украинцам отказали во въезде в Грецию. Среди задержанных - двое детей

В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию вчера из Киева двумя рейсами — из аэропорта Киев (Wizz Air) и аэропорта Борисполь (Ryanair). Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила одна из задержанных пассажирок по имени Анна.

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В аэропорту Афин во время паспортного контроля украинцам было отказано во въезде в страну. Среди задержанных - двое детей 8 и 9 лет.

Греческие правоохранители поместили задержанных в комнату при полицейском участке в аэропорту, которая выглядит как тюремная камера. Все 17 человек — в одной комнате.

Аня говорит, что в помещении очень грязно, бегают тараканы, кондиционер неисправен (при этом на улице +32 С), на двухъярусных кроватях — ни матрасов, ни постельного белья, ни подушек. В ванной не было мыла, туалетной бумаги. Их позже принес украинский консул. Продукты украинцы могут купить в магазине, куда их выпускают в сопровождении полицейского. Личные вещи, кроме телефонов, им не отдают.

Консул сообщил украинцам, что они могут вылететь из Афин только обратно в Киев. Ближайший рейс запланирован на 7 июля. Условия, в которых они находятся, по словам диппредставителя, - лучшее, что им могут предложить. При этом граждане Украины не могут самостоятельно покидать это помещение и не могут снять за свои деньги отель на время ожидания рейса.

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При этом, как говорит Аня, которая летела из аэропорта Киев рейсом Wizz Air, документы украинцев очень тщательно проверяли перед вылетом. Это подтверждают и другие пассажиры. К примеру, Аня летела через Афины в Париж на учебу. У нее был билет на рейс в Париж, все необходимые документы из университета, включая студенческий билет. Однако ей отказали во въезде в Грецию на том основании, что у Ани не было студенческой визы.

Ни в МИД Украины, ни в компаниях Ryanair и Wizz Air ситуацию пока не комментировали.

30 июня Совет ЕС обнародовал список стран , в отношении которых, начиная с 1 июля, рекомендуют постепенно снимать ограничения на некритичные поездки. Украины нет среди этих стран.

Однако государства-члены ЕС имеют право открывать въезд для следующих категорий: тех, кто путешествует с целью обучения; моряков, которые направляются на корабль; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников третьих стран.

Вадим Ребрина

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