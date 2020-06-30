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ЕС обнародовал список стран, для которых с 1 июля откроют границы

ЕС обнародовал список стран, для которых с 1 июля откроют границы - Фото
Евросоюз
30.06.2020, 17:46

Список будет обновляться каждые две недели

Европейский Совет обнародовал список стран, в отношении которых начиная с 1 июля рекомендуют постепенно снимать ограничения на несущественные поездки. Украины нет среди этих стран.

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С 1 июля страны-члены ЕС начнут снимать ограничения на въезд для жителей 14 стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Китай может также войти в этот список при условии взаимного решения.

Отмечается, что список будет обновляться каждые две недели.

Евросовет подчеркивает, что его решение не является "юридически обязательным документом". Страны могут самостоятельно принимать решения об открытии своих границ.

Странам ЕС предлагают следующие критерии для определения возможности отмены ограничений на въезд для жителей третьих стран:

- число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 000 населения должно быть близким к среднему показателю ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года или ниже его;

- стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;

- общий ответ страны на эпидемию: количество тестов, отслеживание контактов, локализация, лечение и т. д.

В тех странах, где продолжают действовать ограничения на поездки, следующие категории людей должны быть освобождены от ограничений:

- граждане ЕС и члены их семей;

- долгосрочные жители ЕС и члены их семей;

- путешественники, у которых есть серьезная необходимость для въезда.

Это также касается стран, которые не входят в Шенгенскую зону, но имеют с ней ассоциированное соглашение (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

  • 28 июня сообщалось, что Украина есть в предварительном списке стран, с которыми ЕС откроет границы.
  • Сегодня вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что показатели Украины по заболеваемости новым коронавирусом не позволяют стране "активно включаться в диалог по открытию границ", в частности, со странами ЕС.

Вадим Ребрина
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