Украина в предварительном списке стран, с которыми ЕС откроет границы - Euronews

Иллюстративное фото: Kharkiv Airport/Facebook

Украина вошла в предварительный список стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешен въезд в Евросоюз. Об этом сообщает Euronews.

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Обсуждение списка еще продолжается, к утру пятницы, 26 июня, окончательное согласие между европейскими чиновниками не было достигнуто.

Украина вошла в предварительный список стран, граждане которых смогут въезжать на территорию Евросоюза.

Всего в списке 54 страны, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан.

По-прежнему закрытым въезд может остаться для граждан США, Бразилии, Катара и России, поскольку в этих странах наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом.

Источники Euronews в Брюсселе отмечают, что до сих пор идет спор о критериях, по которым будет разрешен въезд, и списки еще могут меняться.

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля.

11 июня Еврокомиссия опубликовала рекомендации для восстановления международного сообщения.