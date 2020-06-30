Стефанишина об открытии границ ЕС для Украины с 1 июля: Чуда не произойдет

Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба Кабмина)

Показатели Украины по заболеваемости новым коронавирусом не позволяют стране "активно включаться в диалог по открытию границ", в частности, со странами ЕС. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

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"Уже сейчас мы понимаем, что с 1 июля чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не с Украиной, а во всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс", - заявила она, отвечая на вопрос журналистов о том, что ждет украинцев в связи с пандемией в плане безвизовых путешествий в страны ЕС.

"Вы знаете, что методология, по которой Европейская комиссия делают оценку в Шенгенской зоне, чисто техническая и базируется на количестве больных на 100 000 человек", - уточнила Стефанишина.

Вице-премьер рассказала, что ведется постоянный диалог: "Это, возможно, не будет какой-то одномоментный процесс, это будет постепенный процесс открытия границ, и он будет зависеть, в том числе, от наших статистических показателей, которые пока что не позволяют нам активно включаться в диалог об открытии границ", - резюмировала она.

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля.

11 июня Еврокомиссия опубликовала рекомендации для восстановления международного сообщения.

28 июня сообщалось, что Украина есть в предварительном списке стран, с которыми ЕС откроет границы.