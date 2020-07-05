В МИД не знают, почему задержанных в Афинах украинцев выпустили из Украины

Украинцам, которые прилетели в Афины регулярными пассажирскими рейсами, могут на несколько лет запретить въезд в ЕС

Власти Греции могут депортировать 17 украинских граждан, которые прилетели вчера вечером в Афины из Киева регулярными рейсами компаний Wizz Air и Ryanair. В МИД Украины не смогли прокомментировать, почему граждан выпустили из Украины, зная, что въезд в ЕС для украинцев сейчас ограничен.

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Заместитель начальника управления консульского обеспечения, начальница отдела защиты прав граждан и юридических лиц Украины за рубежом МИД Украины Елена Ялова в комментарии hromadske отказалась ответить на вопрос, почему украинцев, которым запрещен въезд в страны ЕС, выпустили из украинского аэропорта.

"Цель их въезда не имеет значения ввиду того, что гражданам Украины запрещен въезд на территорию стран ЕС за исключением людей, которые имеют разрешение на постоянное место жительства и еще некоторые категории, но в данном случае речь о них не идет, поэтому эти 17 граждан Украины и не получили разрешения", - сказала Ялова.

По ее словам, в настоящее время ситуация находится на контроле руководства МИД, департамента консульской службы и посольства Украины в Греции.

Тем временем посол Украины в Греции Сергей Шутенко сказал в комментарии Европейской правде, что украинцев могут депортировать.

"Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура депортации", - сказал Шутенко.

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Решение властей Греции о депортации украинцев может означать для них наложение запрета на въезд в ЕС на нескольких лет, пишет ЕП.

Посол сообщил, что возвращение украинцев домой возможно рейсами Афины - Киев: Wizz Air - 07.07 в 21.55, Ryanair - 06.07 (время уточняется).

В посольстве призвали украинцев проверять информацию о режиме въезда в Грецию по интерактивной карте МИД, сайту и Facebook-странице посольства.

"К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", - отметил посол.

Вчера в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева двумя рейсами — из аэропорта Киев (Wizz Air) и аэропорта Борисполь (Ryanair). Пассажиры говорят, что их документы тщательно проверяли перед вылетом.

Вадим Ребрина

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