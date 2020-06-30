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Коронавирус. В мире более 10,4 млн заболевших – динамика пандемии в странах

Коронавирус. В мире более 10,4 млн заболевших – динамика пандемии в странах - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com
30.06.2020, 06:37

За сутки коронавирус подтвердили у 160 985 человек. Больше всего заболевших COVID-19 за все время пандемии выявили в США, Бразилии и России

За все время пандемии коронавируса 10 402 906 человек заболели COVID-19, больше всего заразившихся выявлено в США, Бразилии и России. Данные по состоянию на 00:00 по общемировому времени 30 июня передает Worldometers.

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За прошедшие сутки выявили 160 985 (днем ранее – 163 372) новых заболевших. Выздоровели 109 374 (95 410) человек, умерли 3415 (3454).

За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 10 402 906 больных, 5 659 387 из них выздоровели, 507 528 – умерли.

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Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом выявленных инфицированных:

1. США – 2 681 811 заболевших (+44 734 за сутки), 128 783 летальных исходов (+346), 1 117 177 выздоровевших (+23 721);

2. Бразилия – 1 370 488 (+25 234), 58 385 (+727), 757 462 (+23 614);

3. Россия – 641 156 (+6719), 9166 (+93), 403 430 (+4343);

4. Индия – 567 536 (+18 339), 16 904 (+417), 335 271 (+13 497);

5. Великобритания – 311 965 (+814), 43 575 (+25), статистика по выздоровевшим не указана.

Также более 200 000 заболевших выявили в Испании, Перу, Чили, Италии, Иране, Мексике, Пакистане. Более 100 000 – в Турции, Германии, Саудовской Аравии, Франции, ЮАР, Бангладеш и Канаде.

  • 26 июня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, если начнется вторая волна пандемии, то умереть могут миллионы человек. 
  • По данным ВОЗ, на разработку эффективных лекарств против COVID-19 потребуется более $31 млрд в течение года. 

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Марк Сировой
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