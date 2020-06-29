Коронавирус. Глобальная пандемия ускоряется – ВОЗ

Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: Twitter/ВОЗ)

Несмотря на то, что многие страны достигли прогресс в борьбе с распространением коронавируса, глобальная пандемия ускоряется. Об этом сказал глава Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

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"Хотя многие страны достигли некоторого прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется, – сказал он. – Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность заключается в том, что все это даже еще не приближается к концу".

Глава ВОЗ назвал отслеживание контактов заболевших COVID-19 наиболее важным шагом в борьбе с пандемией, и, по его словам, у стран, которые этого не делают, нет оправданий.

Тедрос пояснил, что таким странам, как Южная Корея, удалось сдержать заболевание, отследив контакты с носителями инфекции.

"Нет оправдания для неотслеживания контактов. Если какая-либо страна говорит, что отслеживание контактов затруднительно, это слабое оправдание", – резюмировал он.

26 июня во Всемирной организации здравоохранения заявили , что, если начнется вторая волна пандемии, то умереть могут миллионы человек.

По данным ВОЗ, на разработку эффективных лекарств против COVID-19 потребуется более $31 млрд в течение года.

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