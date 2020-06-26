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ВОЗ предупреждает: Миллионы людей могут умереть во время второй волны COVID-19

ВОЗ предупреждает: Миллионы людей могут умереть во время второй волны COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
26.06.2020, 19:17

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пандемия ведет себя так, как они предполагали

Миллионы людей могут умереть, если начнется вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил помощник гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам Раньери Герра, сообщает CNN.

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"Сравните с испанским гриппом, который вел себя точно так же, как COVID: он пошел на спад летом и агрессивно вспыхнул в сентябре и октябре, приведя к 50 миллионам смертей во время второй волны", - сказал представитель ВОЗ.

"Пандемия ведет себя так, как мы предполагали", - добавил он.

Сообщается также, что Германия и Франция обязались выделить сотни миллионов долларов на финансирование ВОЗ всего через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекратят свои отношения с организацией.

Чиновники ЕС сегодня должны решить, какие страны будут подвергаться ограничениям на поездки после того, как будут открыты границы для международных поездок. Ожидается, что ограничения, в частности, будут наложены на США и некоторые страны Южной Америки, учитывая высокий уровень заражения и смертности там.

  • 22 июня в Южной Корее заявили, что вступили во вторую волну распространения коронавируса. В конце апреля-начале мая были дни, когда в стране не фиксировали ни одного случая COVID-19. В мае число заражений вновь стало расти.
  • В Украине будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 во время возможной второй волны.
Вадим Ребрина
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