ВОЗ предупреждает: Миллионы людей могут умереть во время второй волны COVID-19

Иллюстративное фото: Роман Балук

Миллионы людей могут умереть, если начнется вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил помощник гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам Раньери Герра, сообщает CNN.

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"Сравните с испанским гриппом, который вел себя точно так же, как COVID: он пошел на спад летом и агрессивно вспыхнул в сентябре и октябре, приведя к 50 миллионам смертей во время второй волны", - сказал представитель ВОЗ.

"Пандемия ведет себя так, как мы предполагали", - добавил он.

Сообщается также, что Германия и Франция обязались выделить сотни миллионов долларов на финансирование ВОЗ всего через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекратят свои отношения с организацией.

Чиновники ЕС сегодня должны решить, какие страны будут подвергаться ограничениям на поездки после того, как будут открыты границы для международных поездок. Ожидается, что ограничения, в частности, будут наложены на США и некоторые страны Южной Америки, учитывая высокий уровень заражения и смертности там.

22 июня в Южной Корее заявили , что вступили во вторую волну распространения коронавируса. В конце апреля-начале мая были дни, когда в стране не фиксировали ни одного случая COVID-19. В мае число заражений вновь стало расти.

В Украине будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 во время возможной второй волны.