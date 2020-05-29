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Трамп: США прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения

Трамп: США прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения - Фото
Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)
29.05.2020, 22:46

По словам Трампа, КНР "оказала давление на Всемирную организацию здравоохранения, чтобы ввести мир в заблуждение" по поводу коронавируса

Соединенные Штаты Америки прекращает отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, сообщает BBC.

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"Сегодня мы прекратим наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и направим эти средства в другие глобальные благотворительные фонды общественного здравоохранения", - сказал Трамп.

Он заявил, что сейчас "мир страдает от неправомерных действий китайского правительства", добавив, что Китай "спровоцировал глобальную пандемию, которая унесла жизни более 100 000 американцев".

КНР, по словам Трампа, "оказала давление на Всемирную организацию здравоохранения, чтобы ввести мир в заблуждение" по поводу вируса.

  • Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в том, что она якобы помогала Китаю скрывать данные об эпидемии коронавируса и грозил выйти из организации. 
  • 15 апреля Трамп приостановил финансирование ВОЗ со стороны США.
  • 19 мая сообщалось, что государства-члены ВОЗ во время 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения договорились провести независимое расследование глобального ответа на пандемию коронавируса.
  • 24 мая в Китае заявили, что готовы к международному расследованию, но оно должно быть научным, а не политическим.
Вадим Ребрина
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