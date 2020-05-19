Коронавирус. В ВОЗ договорились о независимом расследовании борьбы с пандемией

Государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения договорились провести независимое расследование глобального ответа на пандемию коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Соответствующую резолюцию одобрили на ежегодной ассамблее ВОЗ, в состав которой входят 194 члена. Резолюцию подготовили более 60 подписантов, среди которых страны ЕС, Австралия и Япония.
Отмечается, что принятый документ позволяет провести расследование деятельности как самой ВОЗ, так и органов здравоохранения ее членов, а также включает призыв к продолжению расследования ВОЗ относительно источника вируса. Китай заявил, что поддерживает резолюцию.
Резолюция призывает к беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке международного реагирования.
Сообщается, что особое внимание уделят вопросу, почему ВОЗ так поздно объявила пандемию и чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.
Пресс-секретарь ЕС Вирджини Батту-Хенрикссон заявила, что в рамках расследования необходимо ответить на ключевые вопросы о том, как распространилась эта пандемия и какова ее эпидемиология.