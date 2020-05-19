Коронавирус. В ВОЗ договорились о независимом расследовании борьбы с пандемией

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Государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения договорились провести независимое расследование глобального ответа на пандемию коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Соответствующую резолюцию одобрили на ежегодной ассамблее ВОЗ, в состав которой входят 194 члена. Резолюцию подготовили более 60 подписантов, среди которых страны ЕС, Австралия и Япония.

Отмечается, что принятый документ позволяет провести расследование деятельности как самой ВОЗ, так и органов здравоохранения ее членов, а также включает призыв к продолжению расследования ВОЗ относительно источника вируса. Китай заявил, что поддерживает резолюцию.

Резолюция призывает к беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке международного реагирования.

Сообщается, что особое внимание уделят вопросу, почему ВОЗ так поздно объявила пандемию и чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Пресс-секретарь ЕС Вирджини Батту-Хенрикссон заявила, что в рамках расследования необходимо ответить на ключевые вопросы о том, как распространилась эта пандемия и какова ее эпидемиология.

9 апреля глава ВОЗ Террос Аданом Гебреисус заявил , что Трампу не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв.

15 апреля Трамп приостановил финансирование ВОЗ со стороны США.

Сегодня президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она помогала Китаю скрывать данные об эпидемии коронавируса и пригрозил через месяц выйти из нее.