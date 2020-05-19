Коронавирус. Трамп обвинил ВОЗ в ошибках и предъявил ультиматум

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она помогала Китаю скрывать данные об эпидемии коронавируса и пригрозил через месяц выйти из нее. Письмо Трампа генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу опубликовано в Twitter президента США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трамп утверждает, что ВОЗ в декабре 2019 года и в январе 2020-го игнорировала заслуживающие доверия отчеты о вспышке нового коронавируса в китайском городе Ухане, включая сведения, поступающие от китайских врачей, властей Тайваня и публикации в журнале Lancet.

Он цитирует заявления ВОЗ, которые подтверждают позицию властей Китая о том, что коронавирус не передается от человека к человеку, несмотря на то, что уже были доступны другие сведения. Также критику Трампа вызвали заявления ВОЗ о чрезмерности закрытия США границ для приезжающих из Китая, в то время как в самом Китае были введены жесткие ограничения на перемещения.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Трамп указывает, что 3 марта ВОЗ, опираясь на китайские данные, преуменьшила риск заболевания, утверждая, что "COVID-19 не распространяется так же эффективно, как грипп", и что, в отличие от гриппа, новое заболевание не передается преимущественно бессимптомными заболевшими.

Трамп считает, что ВОЗ, поддерживая позицию Китая и поддаваясь его давлению, совершала повторяющиеся ошибки, не смогла вовремя объявить о чрезвычайной ситуации в мире и ответственна за то, что пандемия очень дорого обошлась миру.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Президент США подчеркнул, что если ВОЗ в течение месяца не продемонстрирует независимость от Китая и существенные улучшения в работе, США прекратит финансирование организации на постоянной основе и рассмотрит вопрос о целесообразности членства в ней.

"Я не могу позволить, чтобы деньгами американских налогоплательщиков продолжала финансироваться организация, которая, в нынешнем состоянии, так очевидно не служит интересам Америки", - завершил Трамп письмо.

9 апреля не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв. Гебреисус заявил , что Трампу

15 апреля Трамп приостановил финансирование ВОЗ со стороны США.

На утро 19 мая в мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19 , больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE