Коронавирус. Китай согласен на расследование COVID-19, но при одном условии

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

Китай готов к международному расследованию происхождения COVID-19, но оно должно быть научным, а не политическим. Об этом заявил государственный советник и министр иностранных дел Ван Й, передает CGTN.

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"Китай всегда был открыт для совместных усилий международного научного сообщества по выявлению источника вируса и считает, что этот процесс должен быть профессиональным, беспристрастным и конструктивным. Он должен быть свободным от политического вмешательства, уважать суверенное равенство наций и уважать презумпцию невиновности", – сказал Ван Йи.

Министр также подчеркнул, что в США распространяется "политический вирус", который пытается "напасть на Китай и нанести ему ущерб".

"И Китай, и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации... Обе стороны должны принять этот урок близко к сердцу", – отметил Ван.

9 апреля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил , что Трампу не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв.

15 апреля Трамп приостановил финансирование ВОЗ со стороны США.

19 мая сообщалось, что государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения договорились провести независимое расследование глобального ответа на пандемию коронавируса.

В тот же день президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она помогала Китаю скрывать данные об эпидемии коронавируса и пригрозил через месяц выйти из нее.