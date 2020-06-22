Южная Корея объявила о начале второй волны коронавируса

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Южная Корея переживает вторую волну коронавируса, несмотря на то, что регистрирует относительно небольшое количество новых заболевших. Об этом заявила глава Корейского центра по контролю за заболеваниями (KCDC) Чон Юн Кен, сообщает ВВС.

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Страна успешно справлялась с COVID-19, но теперь ожидает, что пандемия будет продолжаться месяцами, отмечает агентство.

По словам Чон Юн Кен, первая волна закончилась в апреле. В мае количество новых случаев вновь стало расти, включая вспышки в ночных клубах Сеула. Между этими периодами суточные случаи снизились с почти тысячи до нуля.

В понедельник официальные лица сообщили, что за последние 24 часа было зарегистрировано 17 новых случаев заражения. Доктор Чон пришла к выводу, что страна находится во власти второй волны вируса. Она ожидает, что COVID-19 продолжит распространяться.

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Город Тэджон, расположенный к югу от столицы, объявил о запрете проведения собраний в общественных местах после обнаружения ряда небольших очагов вируса.

Мэр Сеула также предупредил, что столице, возможно, придется вернуться к строгому социальному дистанцированию, если в течение следующих трех дней среднее число заразившихся достигнет 30, а городские больницы будут заполнены на 70%.

Южной Корее удалось избежать блокировки. Вместо этого она использовала добровольные меры социального дистанцирования вместе с агрессивной стратегией отслеживания контактов и тестирования. С тех пор, как страна сообщила о своем первом случае 20 января, умерли 280 человек. В целом было зарегистрировано более 12 000 случаев заражения. Считается, что в настоящее время в Корее остается 1277 активных случаев.

29 мая главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 во время возможной второй волны.