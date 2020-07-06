Пути заражения. Сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть советы по коронавирусу

ВОЗ считает, что SARS-2 передается в основном через крупные капли от зараженного, которые быстро оседают на пол. Ученые говорят, что это не совсем так

Более двухсот ученых написали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения: призывают ее немедленно пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, так как, по их данным, более чем достаточно свидетельств, что патоген может заражать людей через аэрозольные частички в воздухе. Обращение публикует New York Times, вскоре его со всеми выкладками напечатают в одном из научных журналов.

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Сейчас ВОЗ считает, что новая коронавирусная инфекция распространяется главным образом через микрокапли из носа или рта при чихании, кашле или разговоре человека с COVID-19 – с симптомами или без них, но плюс-минус через крупные микрокапли.

239 ученых из 32 стран, в том числе дюжина консультантов ВОЗ и несколько членов комитета организации, которые разработали прежнее руководство, пишут, что заражение может происходить и с гораздо более мелкими частичками, на которых есть патоген, включая капельки, выделяемые просто при дыхании. ВОЗ утверждает, что у них пока нет "твердых и четких" доказательств, что зараженные вирусом наночастицы могут надолго зависать в воздухе и затем инфицировать другого человека. Хотя там не отрицают, что такая передача "возможна".

Если такая воздушная передача, на которой настаивают ученые, является "значительным" фактором пандемии, особенно в людных местах с плохой вентиляцией, последствия принятия возможных новых рекомендаций ВОЗ будут значительными.

Маски могут понадобиться в помещении, даже там, где люди работают в нескольких метрах друг от друга, медикам понадобятся исключительно респираторы класса не ниже №95, которые отфильтровывают даже наименьшие капельки, а в системах вентиляции в многоквартирных домах/школах/домах престарелых/на предприятиях придется минимизировать рециркуляцию воздуха и ставить новые мощные фильтры. Также может понадобиться регулярная ультрафиолетовая обработка помещений.

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Евгений Пилипенко

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