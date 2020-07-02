Протесты против расизма привели к усилению эпидемии коронавируса в США – ученые

Протесты в Нью-Йорке (Фото: EPA)

После массовых протестов в США из-за смерти Джорджа Флойда эпидемиологи фиксируют общенациональный рост заболеваемости коронавирусом более чем на 3,06 случая в день на 100 000 населения (Минздрав в Украине называет этот показатель "инцидентностью", - ред.). Об этом говорится в препринте аналитической статьи на medRxiv.

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25 мая в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На улицы вышли десятки тысяч, практически никто не придерживался усиленного эпидемиологического режима, кроме частичного использования масок.

По словам исследователей, непредсказуемый характер протестов "создал естественную экспериментальную обстановку" для изучения влияния соцдистанцирования на расползание инфекции. Выборка для изучения охватывает период с 22 января по 20 июня в 3142 округах всех 50 штатов и округа Колумбия.

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Ученые отметили увеличение инцидентности на 1,73 случая в день на 100 000 населения в округах, где проходили акции протеста.

"По сравнению с неделей до начала протестов это увеличение случаев COVID-19 по всей стране на 61,2% и в протестных округах на 34,6%. Делаем вывод, что практика социального дистанцирования причинно влияет на распространение SARS-CoV-2", - пояснили авторы.

Динамика ежедневных случаев заболевания в США:



По последним данным, репродуктивный индекс SARS-CoV-2 (R 0 ) – около 3,0. Все карантинные и другие меры внедряются, чтобы снизить R 0 до значения меньше единицы: только тогда вспышка/эпидемия/пандемия начнут затухать.

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