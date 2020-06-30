Главный эпидемиолог США заявил, что ситуация с коронавирусом очень тревожная

Энтони Фаучи (скриншот с видео)

Если сегодняшняя тенденция к росту числа инфицированных коронавирусом в ряде американских штатов сохранится, то США могут столкнуться со 100 000 случаев в день. За прошедшие сутки зафиксировано больше 40 000 случаев. Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает CNN.

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На вопрос о том, сколько смертей и заражений COVID-19 могут ожидать США до окончания пандемии, Фаучи сказал, что не может сделать точный прогноз, но это будет "очень тревожно".

"Я гарантирую вам это, потому что, когда у вас есть вспышка в одной части страны, хотя в других частях страны люди чувствуют себя хорошо, они уязвимы", - сказал Фаучи.

Он отметил, что в стране наблюдается более 40 000 новых случаев в день, и что он не удивится, если число случаев увеличится до 100 000 в день при сохранении текущей тенденции.

Отвечая на вопрос, может ли коллективный иммунитет помочь США преодолеть пандемию коронавируса, Фаучи сказал, что мы еще многое не знаем об иммунитете, включая то, какова продолжительность его действия. По его словам, от этого зависит частота обновления возможной коронавирусной вакцины.

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Его коллега, доктор Роберт Редфилд, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что для выработки иммунитета от коронавируса США могут потребоваться годы.

Фаучи заявил, что американцы должны прекратить собираться в барах. "Бары — это действительно плохо. Собрания внутри бара - плохие новости. Мы действительно должны это остановить", - сказал доктор.

За все время пандемии коронавируса 10 402 906 человек заболели COVID-19, больше всего заразившихся выявлено в США, Бразилии и России.