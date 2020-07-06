Коронавирус. В Украине – наименьшее за месяц суточное число новых заболевших
Вчера в стране зафиксировали 543 новых больных COVID-19. Это на 280 меньше, чем позавчера (823)
За прошедшие сутки, 5 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 543 человек. За последний месяц меньше было только 9 июня – 525 больных. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.
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За этот период болезнь унесла жизнь 13 пациентов (днем ранее – 22), выздоровели 327 (днем ранее - 221).
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Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 49 043 заболевших COVID-19, из них 1262 умерли, а 21 703 выздоровели.
- В Тернополе зафиксировали вспышку коронавируса в детском саду.
- За все время (официально диагностировано) почти 11,6 млн заболевших, 6,4 млн выздоровели, 537 000 умерли.
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