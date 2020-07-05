В Тернополе зафиксировали вспышку коронавируса в детском саду

Заразились пятеро воспитанников одной группы

В Тернополе в детском саду №6 зафиксировали вспышку коронавируса. Заведение закрыли на двухнедельный карантин. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

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Там уточнили, что COVID-19 обнаружили у пятерых воспитанников одной группы.

Чтобы не допустить распространения болезни среди детей и работников, детсад закрывают на 14-дневный карантин.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 823 человека. Это на 91 случай меньше, чем было выявлено днем ранее (914).

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 48 500 заболевших, 1 249 человек умерли и 21 376 выздоровели.

Вадим Ребрина

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