Коронавирус. В Украине снизилось число заболевших за сутки - динамика эпидемии
05.07.2020, 09:30
Иллюстративное фото: Роман Балук
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 48 500 заболевших COVID-19, умерли из них 1 249 человек, выздоровели - 21 376
За прошедшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 823 человека. Это на 91 случай меньше, чем было выявлено днем ранее (914), передает Совет национальной безопасности и обороны.
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За сутки умерли 22 пациента (15 - днем ранее), выздоровел 221 заболевший (597).
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 48 500 заболевших, умерших 1 249 и 21 376 выздоровевших.
- 3 июля во Львове запретили работу ночных клубов.
- В этот же день карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.
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