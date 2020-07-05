Коронавирус. В Украине снизилось число заболевших за сутки - динамика эпидемии

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 48 500 заболевших COVID-19, умерли из них 1 249 человек, выздоровели - 21 376

За прошедшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 823 человека. Это на 91 случай меньше, чем было выявлено днем ранее (914), передает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки умерли 22 пациента (15 - днем ранее), выздоровел 221 заболевший (597).

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 48 500 заболевших, умерших 1 249 и 21 376 выздоровевших.

3 июля во Львове запретили работу ночных клубов.

Харькове и Закарпатской области. В этот же день карантин был усилен в Волынской области

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Марк Сировой

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