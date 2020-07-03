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Карантин. Во Львове запретили работу ночных клубов

Карантин. Во Львове запретили работу ночных клубов - Фото
Рейд Нацполиции по соблюдению карантина (иллюстративное фото - пресс-служба НПУ)
03.07.2020, 09:15

По данным Минздрава, во Львовской области фиксируется больше всего больных СOVID-19 за последние сутки

Во Львове местные власти запретили работу ночных развлекательных заведений в связи с распространением СOVID-19. Об этом говорится в решении городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) от 2 июля.

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"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом  SARS-CoV-2 на территории Львова, Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудное", - отмечается в сообщении.

По данным на утро 3 июля, наивысшая суточная заболеваемость зафиксирована во Львовской области - 153 человека заразились COVID-19.

  • 1 июля сообщалось, что во Львовской области продлили карантин до 7 июля из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19. 

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Арина Толина
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Львов карантин ночные клубы коронавирус COVID -19
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