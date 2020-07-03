Коронавирус в Украине. Вторые сутки подряд выздоравливают более 500 человек

За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 876 человек. За то же время выздоровели 505 больных – столько же, сколько и днем ранее. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.
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За этот период болезнь унесла жизнь 27 пациентов (днем ранее – 12).
Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 46 763 заболевших COVID-19, из них 1212 умерли, а 20 558 выздоровели.
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