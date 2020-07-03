Коронавирус в Украине. Вторые сутки подряд выздоравливают более 500 человек

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 876 человек. За то же время выздоровели 505 больных – столько же, сколько и днем ранее. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Новость дополняется...

За этот период болезнь унесла жизнь 27 пациентов (днем ранее – 12).

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 46 763 заболевших COVID-19, из них 1212 умерли, а 20 558 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания За все время (официально диагностировано) почти 11 млн забол евших , 6,15 млн выздоровели, 524 000 умерли.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Ким Чен Ын объяснил, почему в Северной Корее "нет коронавируса"

