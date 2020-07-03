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Коронавирус в Украине. Вторые сутки подряд выздоравливают более 500 человек

Коронавирус в Украине. Вторые сутки подряд выздоравливают более 500 человек - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
03.07.2020, 08:49

Вчера в стране зафиксировали 876 новых больных COVID-19. Это на 13 меньше, чем позавчера (889)

За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 876 человек. За то же время выздоровели 505 больных – столько же, сколько и днем ранее. Данные предоставил COVID-19-дашборд от Совета нацбезопасности и обороны, а также Центр общественного здоровья Минздрава.

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За этот период болезнь унесла жизнь 27 пациентов (днем ранее – 12). 

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 46 763 заболевших COVID-19, из них 1212 умерли, а 20 558 выздоровели.

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Евгений Пилипенко
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