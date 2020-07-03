Коронавирус в Украине. Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Киеве и трех областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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Наивысшая суточная заболеваемость зафиксирована во Львовской области (153 новых случаев), Киеве (105), Закарпатской (80) и Ровенской (73) областях. За прошедшие сутки заболевших выявляли новых пациентов с коронавирусом во всех регионах страны.

За все время эпидемии более 5000 больных COVID-19 зарегистрировали во Львовской области и Киеве. Близиться к этому показателю и число заболевших в Черновицкой области. Более 3000 инфицированных – в Ровенской и Закарпатской областях.

Наименьшее число заболевших – в Луганской и Херсонской областях.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:

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Львовская область - 5883 заболевших (153 за сутки);

Киев - 5347 (105);

Черновицкая - 4935 (41);

Ровенская - 3950 (73);

Закарпатская - 3950 (80);

Киевская - 2702 (47);

Волынская - 2571 (63);

Ивано-Франковская - 2544 (55);

Харьковская - 2255 (48);

Тернопольская - 1990 (32);

Винницкая - 1915 (20);

Одесская - 1792 (56);

Житомирская - 1435 (14);

Днепропетровская - 1103 (8);

Хмельницкая - 822 (14);

Кировоградская - 653 (3);

Черкасская - 653 (8);

Донецкая - 599 (37);

Запорожская - 579 (3);

Черниговская - 554 (7);

Николаевская - 450 (3);

Полтавская - 322 (2);

Сумская - 304 (2);

Херсонская - 195 (1);

Луганская - 84 (1).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19.

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