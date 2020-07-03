Коронавирус в Украине. Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях - карта

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Киеве и трех областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Наивысшая суточная заболеваемость зафиксирована во Львовской области (153 новых случаев), Киеве (105), Закарпатской (80) и Ровенской (73) областях. За прошедшие сутки заболевших выявляли новых пациентов с коронавирусом во всех регионах страны.
За все время эпидемии более 5000 больных COVID-19 зарегистрировали во Львовской области и Киеве. Близиться к этому показателю и число заболевших в Черновицкой области. Более 3000 инфицированных – в Ровенской и Закарпатской областях.
Наименьшее число заболевших – в Луганской и Херсонской областях.
Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:
Смотрите также: Коронавирус. За сутки в мире заболело рекордное число людей – динамика пандемии
Нажмите на карту, чтобы увеличить
Львовская область - 5883 заболевших (153 за сутки);
Киев - 5347 (105);
Черновицкая - 4935 (41);
Ровенская - 3950 (73);
Закарпатская - 3950 (80);
Киевская - 2702 (47);
Волынская - 2571 (63);
Ивано-Франковская - 2544 (55);
Харьковская - 2255 (48);
Тернопольская - 1990 (32);
Винницкая - 1915 (20);
Одесская - 1792 (56);
Житомирская - 1435 (14);
Днепропетровская - 1103 (8);
Хмельницкая - 822 (14);
Кировоградская - 653 (3);
Черкасская - 653 (8);
Донецкая - 599 (37);
Запорожская - 579 (3);
Черниговская - 554 (7);
Николаевская - 450 (3);
Полтавская - 322 (2);
Сумская - 304 (2);
Херсонская - 195 (1);
Луганская - 84 (1).
В статистику не вошли данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.
Читайте также: Коронавирус. Ляшко не исключает возврата к жесткому карантину
Карта - СНБО