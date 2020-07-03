Коронавирус. За сутки заболело рекордное число людей – динамика пандемии

В коронавирусной реанимации (фото — Facebook-группа Лікарі України разом)

За прошедшие сутки по общемировому времени (GMT) коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 208 864 человек. Это рекордная суточная заболеваемость за все время пандемии, передает Worldometers.

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Также за сутки умерли 5155 человек (4847 - днем ранее), выздоровели 200 278 пациентов (132 758).

За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 10 974 421 пациента. Умерли 523 242 человека, 6 135 272 выздоровели.

Суточная заболеваемость коронавирусом (нажмите на график, чтобы увеличить)

Динамика эпидемии в странах с наивысшим числом инфицированных:

1. США – 2 837 189 заболевших (+57 236 за сутки), 131 485 умерших (+687), 1 919 091 выздоровевших (+26 411)

2. Бразилия – 2 837 189 (+47 984), 61 990 (+1277), 916 147 (+89 281)

3. Россия – 661 165 (+6760), 9683 (+147), 428 978 (+6047)

4. Индия – 627 168 (+21 948), 18 225 (+377), 379 902 (+20 006)

5. Испания – 297 183 (+444), 28 368 (+5), данные о выздоровевших не указаны.

во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили , что во время второй волны пандемии могут умереть миллионы человек. 26 июня

29 июня в ВОЗ заявили , что глобальная пандемия ускоряется.

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График - Worldometers