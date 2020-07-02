В США молодежь развлекается, заражаясь коронавирусом за деньги

Иллюстративное фото: Роман Балук

Власти города Таскалуса, штат Алабама, борются в опасным развлечением — молодые люди устраивают вечеринки с участием инфицированных COVID-19 и денежными призами для тех, кто первым из гостей заразится коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на члена городского совета Соню Маккинстри.

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"Сначала мы думали, что это что-то вроде слухов. Мы провели расследование. Не только врачи подтверждают это, но и государственные чиновники", - сказала она.

Маккинстри рассказала, что, согласно условиям, первый из участников вечеринки, который подтверждает наличие коронавируса, выигрывает деньги, вырученные от продажи входных билетов. При этом диагноз должен быть подтвержден врачом.

За последние несколько недель в городе и его окрестностях прошло несколько таких вечеринок, сообщила чиновница.

Город работает над тем, чтобы распространять информацию и прекращать такие мероприятия.

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"Это не политический вопрос. Это проблема общественного здравоохранения. Люди умирают, а лекарства нет. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней", - сказал Маккинстри.

В Алабаме зафиксировано 39 000 подтвержденных случаях коронавируса и почти 1000 смертельных случаев.

За последние сутки по общемировому времени (GMT 0) в мире выявили 196 901 нового заболевшего коронавирусной болезнью. Это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии COVID-19. США – 2 779 953 заболевших (+51 097 за сутки), 130 798 умерших (+676) и 1 164 680 выздоровевших (+21 346).