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Коронавирус. В мире рекордная суточная заболеваемость – динамика пандемии

Коронавирус. В мире рекордная суточная заболеваемость – динамика пандемии - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
02.07.2020, 06:47

В мире - рекордная суточная заболеваемость COVID-19. Больше всего пациентов с коронавирусом за время пандемии зафиксировали в США, Бразилии и России

За последние сутки по общемировому времени (GMT 0) в мире выявили 196 901 нового заболевшего коронавирусной болезнью. Это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии COVID-19, передает Worldometers.

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Предыдущий антирекорд был 26 июня. Тогда за сутки по GMT 0 зарегистрировали 195 496 инфицированных.

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За прошедшие сутки умерли 4847 человек (518 058 – за все время пандемии). Выздоровели 132 758 пациентов (5 034 995). За все время пандемии в мире выявили 10 795 100 пациентов с СOVID-19.

Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом зафиксированных заболевших:

1. США – 2 779 953 заболевших (+51 097 за сутки), 130 798 умерших (+676) и 1 164 680 выздоровевших (+21 346);

2. Бразилия – 1 453 369 (+44 884), 60 713 (+1057), 826 666 (+36 826);

3. Россия – 654 405 (+6558), 9536 (+216), 422 931 (+10 281);

4. Индия – 605 220 (+19 428), 17 848 (+438), 359 896 (+12 060);

5. Великобритания – 213 483 (+829), 43 906 (+176), статистика по выздоровевшим не указана.

Также более 200 000 заболевших за время пандемии выявлено в Испании, Перу, Чили, Италии, Иране, Мексике, Пакистане и Турции.

Более 100 000 – в Германии, Саудовской Аравии, Франции, Бангладеш. Канаде и Колумбии.

  • 26 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что во время второй волны пандемии могут умереть миллионы человек.
  • 29 июня в ВОЗ заявили, что глобальная пандемия ускоряется.

Читайте также: ВОЗ отнесла Украину к странам с "ускоренным распространением" COVID-19

Марк Сировой
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Россия США заболеваемость коронавирус COVID-19
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