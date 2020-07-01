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COVID-19. В одной из областей продлили карантин до 7 июля

COVID-19. В одной из областей продлили карантин до 7 июля - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
01.07.2020, 07:18

По данным Львовской ОГА, загруженность больниц стремительно приближается к критической

Во Львовской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19 продлили карантин до 7 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается до критического обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии. Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис уточнил, что загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%).

Среднее количество тестирований ПЦР-методом и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 000 населения (при норме более 24).

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - 24,9% при норме менее 11%", - добавил чиновник.

  • 24 июня во Львове разрешили работу заведений общепита в помещении (до 10 клиентов) и спортзалов (до 10 посетителей). Мэр Андрей Садовый заявил, что такие ослабления – вынужденный шаг для сохранения малого и среднего бизнеса.
  • По состоянию на 30 июня, во Львовской области было 5435 заболевших (143 за сутки).
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Арина Толина
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