COVID-19. В одной из областей продлили карантин до 7 июля

Во Львовской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19 продлили карантин до 7 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
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"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается до критического обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии. Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис уточнил, что загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%).
Среднее количество тестирований ПЦР-методом и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 000 населения (при норме более 24).
"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - 24,9% при норме менее 11%", - добавил чиновник.
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