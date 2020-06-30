Коронавирус в Украине. В семи областях не было новых заболевших за сутки - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили во Львовской области, ни одного нового больного коронавирусной инфекцией не было сразу в семи областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Наивысшая суточная заболеваемость зафиксирована во Львовской (143 новых случая), Закарпатской (97) и Ровенской (74) областях. Ни одного диагноза COVID-19 не поставили за сутки в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам:

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Львовская область - 5435 заболевших (143 за сутки);

Киев - 5037 (57);

Черновицкая - 4801 (56);

Ровенская - 3712 (74);

Закарпатская - 2889 (97);

Киевская - 2585 (39);

Ивано-Франковская - 2395 (45);

Волынская - 2368 (56);

Харьковская - 2134 (36);

Тернопольская - 1919 (6);

Винницкая - 1864 (18);

Одесская - 1698 (66);

Житомирская - 1404 (0);

Днепропетровская - 1087 (0);

Хмельницкая - 803 (5);

Кировоградская - 646 (0);

Черкасская - 642 (0);

Запорожская - 572 (2);

Черниговская - 536 (1);

Донецкая - 481 (0);

Николаевская - 444 (2);

Полтавская - 314 (2);

Сумская - 297 (1);

Херсонская - 191 (0);

Луганская - 80 (0).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

За все время эпидемии выявили 44 334 заболевших, умерли 1159 больных COVID-19, выздоровели 19 115 пациентов.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

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Карта - СНБО