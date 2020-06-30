Коронавирус в Украине. В семи областях не было новых заболевших за сутки - карта

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили во Львовской области, ни одного нового больного коронавирусной инфекцией не было сразу в семи областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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Наивысшая суточная заболеваемость зафиксирована во Львовской (143 новых случая), Закарпатской (97) и Ровенской (74) областях. Ни одного диагноза COVID-19 не поставили за сутки в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.
Динамика эпидемии коронавируса по регионам:
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Львовская область - 5435 заболевших (143 за сутки);
Киев - 5037 (57);
Черновицкая - 4801 (56);
Ровенская - 3712 (74);
Закарпатская - 2889 (97);
Киевская - 2585 (39);
Ивано-Франковская - 2395 (45);
Волынская - 2368 (56);
Харьковская - 2134 (36);
Тернопольская - 1919 (6);
Винницкая - 1864 (18);
Одесская - 1698 (66);
Житомирская - 1404 (0);
Днепропетровская - 1087 (0);
Хмельницкая - 803 (5);
Кировоградская - 646 (0);
Черкасская - 642 (0);
Запорожская - 572 (2);
Черниговская - 536 (1);
Донецкая - 481 (0);
Николаевская - 444 (2);
Полтавская - 314 (2);
Сумская - 297 (1);
Херсонская - 191 (0);
Луганская - 80 (0).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей.
За все время эпидемии выявили 44 334 заболевших, умерли 1159 больных COVID-19, выздоровели 19 115 пациентов.
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Карта - СНБО