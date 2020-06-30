Коронавирус. Киев и 13 областей Украины не готовы к смягчению карантина

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киеве и 13 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

На 30 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В Закарпатской и Волынской областях загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, превышает 50% - 71,08% и 56,48% соответственно.

Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Киеве (30,13%) и Хмельницкой области (47,51%).

Сводная информация по регионам:

Инфографика - Минздрав

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

во Львове и Киеве , которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин. На прошлой неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что эпидемическую ситуацию ухудшают ослабления карантина в регионах. По его мнению, местные власти снимают ограничения ради "политических баллов".

За прошедшие сутки в Украине выявили 706 новых заболевших .

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