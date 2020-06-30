Коронавирус. Киев и 13 областей Украины не готовы к смягчению карантина

В Киеве и 13 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
На 30 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В Закарпатской и Волынской областях загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, превышает 50% - 71,08% и 56,48% соответственно.
Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Киеве (30,13%) и Хмельницкой области (47,51%).
Сводная информация по регионам:
Инфографика - Минздрав
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