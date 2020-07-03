В Харькове усилили карантин: ограничена работа кафе, ресторанов и кинотеатров
С начала эпидемии в Харьковской области зафиксировано 2255 заболевших COVID-19
В Харькове решено усилить карантин. Об этом сообщает Суспільне.
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Решение принято на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В городе вводятся такие меры:
- ограничена работа кинотеатров;
- ограничено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек;
- ограничено время работы ресторанов и кафе - до 22:00;
- запрещена работа кафе и ресторанов, где отсутствуют летние площадки или площадь зала составляет менее 50 кв м, за исключением работы на вынос.
С начала эпидемии в Харьковской области зафиксировано 2255 заболевших COVID-19.
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