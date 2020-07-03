В Харькове усилили карантин: ограничена работа кафе, ресторанов и кинотеатров

С начала эпидемии в Харьковской области зафиксировано 2255 заболевших COVID-19

В Харькове решено усилить карантин. Об этом сообщает Суспільне.

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Решение принято на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В городе вводятся такие меры:

- ограничена работа кинотеатров;

- ограничено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек;

- ограничено время работы ресторанов и кафе - до 22:00;

- запрещена работа кафе и ресторанов, где отсутствуют летние площадки или площадь зала составляет менее 50 кв м, за исключением работы на вынос.

С начала эпидемии в Харьковской области зафиксировано 2255 заболевших COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19.

выявили Во Львове запретили работу ночных клубов.

Сегодня карантин был усилен в Волынской области.

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Денис Юдин

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