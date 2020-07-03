UA

В Харькове усилили карантин: ограничена работа кафе, ресторанов и кинотеатров

03.07.2020, 17:20
В Харькове усилили карантин: ограничена работа кафе, ресторанов и кинотеатров - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

С начала эпидемии в Харьковской области зафиксировано 2255 заболевших COVID-19

В Харькове решено усилить карантин. Об этом сообщает Суспільне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение принято на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В городе вводятся такие меры:

- ограничена работа кинотеатров;

- ограничено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек;

- ограничено время работы ресторанов и кафе - до 22:00;

- запрещена работа кафе и ресторанов, где отсутствуют летние площадки или площадь зала составляет менее 50 кв м, за исключением работы на вынос.

С начала эпидемии в Харьковской области зафиксировано 2255 заболевших COVID-19.

  • За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19. 
  • Во Львове запретили работу ночных клубов.
  • Сегодня карантин был усилен в Волынской области.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Харьков карантин коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
От первой краски для волос до диагностики кожи в домашних условиях

От первой краски для волос до диагностики кожи в домашних условиях
 