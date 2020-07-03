Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Волынской области усилили карантин

В Волынской области усилили карантин - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии
03.07.2020, 10:44

В Шацком районе введен запрет на автомобильные пассажирские перевозки

В Волынской области с 3 июля усилен карантин, сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По всей области будут проведены проверки отелей, баз отдыха, площадок для кемпинга, санаториев и других заведений, предоставляющих услуги по размещению.

В Шацком районе введен запрет на пригородные и междугородние пассажирские перевозки автомобильном транспортом, районной администрации рекомендовано принять дополнительные решения для борьбы с распространением коронавируса.

Решение об усилении карантина было принято из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в области.

  • За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19. 
  • Во Львове запретили работу ночных клубов.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Волынская область карантин коронавирус COVID-19 Шацкий район
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 