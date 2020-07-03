В Волынской области усилили карантин

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

В Волынской области с 3 июля усилен карантин, сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По всей области будут проведены проверки отелей, баз отдыха, площадок для кемпинга, санаториев и других заведений, предоставляющих услуги по размещению.

В Шацком районе введен запрет на пригородные и междугородние пассажирские перевозки автомобильном транспортом, районной администрации рекомендовано принять дополнительные решения для борьбы с распространением коронавируса.

Решение об усилении карантина было принято из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в области.

За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19.

выявили Во Львове запретили работу ночных клубов.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE