В Волынской области усилили карантин

В Волынской области с 3 июля усилен карантин, сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.
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По всей области будут проведены проверки отелей, баз отдыха, площадок для кемпинга, санаториев и других заведений, предоставляющих услуги по размещению.
В Шацком районе введен запрет на пригородные и междугородние пассажирские перевозки автомобильном транспортом, районной администрации рекомендовано принять дополнительные решения для борьбы с распространением коронавируса.
Решение об усилении карантина было принято из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в области.
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