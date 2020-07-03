Ограничения для храмов и развлечений. В Закарпатской области усилили карантин
В Закарпатье сложная ситуация с распространением коронавируса, власти ограничат работу ресторанов и храмов
Сегодня, 3 июля, власти Закарпатской области решили ужесточить ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что усиление карантинных мероприятий вызвано стабильно напряженной ситуацией по распространению COVID-19.
В области ограничат время работы кафе, ресторанов и развлекательных учреждений до 22:00.
Также сообщается, что с 4 июля на всей территории области:
* запретят функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.п.);
* ограничат проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях – богослужения проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий;
* на территории Межгорского района запретят работу вещевых рынков.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19.
- Во Львове запретили работу ночных клубов.
- Сегодня карантин был усилен в Волынской области и в Харькове.
Комментарии