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Ограничения для храмов и развлечений. В Закарпатской области усилили карантин

03.07.2020, 19:08
Ограничения для храмов и развлечений. В Закарпатской области усилили карантин - Фото
Иллюстративное фото: prostooleh/freepik.com

В Закарпатье сложная ситуация с распространением коронавируса, власти ограничат работу ресторанов и храмов

Сегодня, 3 июля, власти Закарпатской области решили ужесточить ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Отмечается, что усиление карантинных мероприятий вызвано стабильно напряженной ситуацией по распространению COVID-19.

В области ограничат время работы кафе, ресторанов и развлекательных учреждений до 22:00.

Также сообщается, что с 4 июля на всей территории области:

* запретят функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.п.);

* ограничат проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях – богослужения проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий;

* на территории Межгорского района запретят работу вещевых рынков.

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Наталия Медведева
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