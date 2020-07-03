Ограничения для храмов и развлечений. В Закарпатской области усилили карантин

В Закарпатье сложная ситуация с распространением коронавируса, власти ограничат работу ресторанов и храмов

Сегодня, 3 июля, власти Закарпатской области решили ужесточить ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Отмечается, что усиление карантинных мероприятий вызвано стабильно напряженной ситуацией по распространению COVID-19.

В области ограничат время работы кафе, ресторанов и развлекательных учреждений до 22:00.

Также сообщается, что с 4 июля на всей территории области:

* запретят функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.п.);

* ограничат проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях – богослужения проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий;

* на территории Межгорского района запретят работу вещевых рынков.

За прошедшие сутки в Украине выявили 876 заболевших коронавирусом. Умерли 27 человек, выздоровели 505 больных COVID-19.

Во Львове запретили работу ночных клубов.

Сегодня карантин был усилен в Волынской области и в Харькове

Наталия Медведева

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