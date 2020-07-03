Европейский Союз разрешил продавать первый препарат для лечения COVID-19

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Ремдесивир стал первым препаратом для лечения коронавирусной болезни COVID-19, который получил условное разрешение для продажи на уровне Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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"Сегодняшнее разрешение на первое лекарство для лечения COVID-19 является важным шагом вперед в борьбе с этим вирусом. Мы даем это разрешение менее чем через месяц после подачи заявки, четко демонстрируя решимость ЕС быстро реагировать на появление новых методов лечения. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить эффективное лечение или вакцину против коронавируса", - заявила еврокомиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

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Отмечается, что Еврокомиссия дала условное разрешение продажи ремдесивира для лечения COVID-19 после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и одобрения странами-членами ЕС.

Эффективность препарата оценивали по ускоренной процедуре, которая применяется при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения.

СПРАВКА . Ремдесивир, который ингибирует фермент, необходимый для репликации РНК вируса, экспериментально назначался для лечения эболы. Разработан в 2015-м. В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение моноклональными антителами . Затем в Китае и во всем мире начали сообщать об эффективности его применения при COVID-19. В США разрешен для пациентов в критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендовала для лечения коронавируса никакой препарат, кроме дексаметазона для облегчения состояния тяжелобольных на ИВЛ.

25 мая EMA рекомендовал предоставить ремдесивиру условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.

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