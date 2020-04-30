Топ-инфекционист США: Ремдесивир будет стандартом в лечении COVID-19

Экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир "будет стандартом в лечении COVID-19". Как сообщает Голос Америки, об этом на брифинге в Белом доме заявил доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы при администрации США.
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Ранее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, который с 1984 года возглавляет Фаучи, сообщил о предварительных результатах клинического исследования с 1063 пациентами. Получавшие ремдесивир в среднем выздоровели через 11 дней, пациенты с плацебо – через 15 дней.
Фаучи назвал результаты "крайне значительными", но призвал "тщательно проанализировать" данные этих клинических исследований. Он сравнил это событие с 1986-м, когда впервые выявили препарат, помогающий при ВИЧ.
Два месяца назад, когда испытание в США препарата при COVID-19 только началось, Фаучи говорил, что "пока у нас нет данных, которые бы указывали на то, что он может улучшить клинические результаты".
Препарат производит американская компания Gilead Sciences. Она ведет переговоры с Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США насчет одобрения ремдесивира для лечения COVID-19. Президент США Дональд Трамп уже заявил: "Хочу, чтобы они (FDA) сделали это как можно скорее".
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В марте Фаучи отмечал, что даже если первые тесты на безопасность вакцин пройдут успешно, "пройдет год-полтора", прежде чем любая из них будет готова к широкому применению.
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