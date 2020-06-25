Коронавирус. Украина внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19

Министерство здравоохранения внесло дексаметазон, который доказал эффективность в снижении количества смертей от COVID-19 среди пациентов в тяжелом состоянии, в протокол лечения коронавируса. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Дексаметазон решили внести в перечень лекарств, которые можно использовать для лечения COVID-19, вчера на заседании рабочей группы под руководством Степанова. В заседании, по словам министра, приняли участие ведущие врачи Украины.
Решение было принято на основании украинского и международного опыта борьбы с коронавирусом, сообщил Степанов.
Читайте также: Дексаметазон не лечит коронавирус. Не скупайте его для профилактики