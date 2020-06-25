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Коронавирус. Украина внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19

Коронавирус. Украина внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19 - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
25.06.2020, 10:14

Лекарство показало эффективность в снижении количества смертей при тяжелых формах COVID-19

Министерство здравоохранения внесло дексаметазон, который доказал эффективность в снижении количества смертей от COVID-19 среди пациентов в тяжелом состоянии, в протокол лечения коронавируса. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Дексаметазон решили внести в перечень лекарств, которые можно использовать для лечения COVID-19, вчера на заседании рабочей группы под руководством Степанова. В заседании, по словам министра, приняли участие ведущие врачи Украины.

Решение было принято на основании украинского и международного опыта борьбы с коронавирусом, сообщил Степанов.

  • 16 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и два британских врача, возглавляющих борьбу с эпидемией коронавируса, заявили, что дексаметазон доказал свою эффективность при лечении COVID-19. По словам представителя Оксфордского университета, дексаметазон способен помочь 75% всех пациентов с коронавирусной болезнью, а также может снизить вероятность смерти примерно на 35% для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ.
  • 17 июня глава ВОЗ назвал информацию об исследовании британских медиков "отличной новостью".
  • Вчера в ВОЗ призвали увеличить производство дексаметазона.

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Денис Юдин
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